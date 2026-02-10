Летевшего с премьером Израиля журналиста сняли с рейса со словами «забирай свой чемодан»

Журналиста Кулюхина, сопровождавшего Нетаньяху, сняли с рейса в Вашингтон

Израильско-российского журналиста Ника Колехина (Никиту Кулюхина), сопровождавшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сняли с рейса в Вашингтон. Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Отмечается, что Колехин заранее получил разрешение присоединиться к пулу журналистов, которые должны были лететь с Нетаньяху. Однако перед вылетом сотрудники Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) сняли журналиста с рейса.

«Я чувствовал себя униженным. Мне сказали: "Забирай свой чемодан". И сняли с рейса», — пожаловался он. При этом, по словам Колехина, правоохранители не объяснили причину, по которой его не пустили на борт.

