14:03, 10 февраля 2026Бывший СССР

Лукашенко поставил важную задачу для страны до конца 2026 года

Лукашенко поставил задачу наладить производство ходовых боеприпасов к концу года
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна к концу 2026 года должна наладить собственное производство ходовых боеприпасов. Об этом он заявил на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса, пишет ТАСС.

«Но главный вопрос — как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы», — отметил Лукашенко.

Ранее политик заявил о необходимости скорректировать режим освещения на белорусских улицах ради экономии, поручив использовать для этого искусственный интеллект.

