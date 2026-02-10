Лукашенко поставил важную задачу для страны до конца 2026 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна к концу 2026 года должна наладить собственное производство ходовых боеприпасов. Об этом он заявил на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса, пишет ТАСС.

«Но главный вопрос — как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы», — отметил Лукашенко.

