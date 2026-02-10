Малышева призвала запретить один диагноз

Врач Елена Малышева призвала запретить диагноз «панические атаки»

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале запретить ставить один диагноз. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, она уточнила, что имеет в виду панические атаки.

Одна из участниц программы рассказывала Малышевой и ее соведущим, как она упала в обморок. По словам девушки, прежде чем потерять сознание, она испытала паническую атаку.

«Все объясняется паническими атаками. Этот диагноз уже надо запретить», — возмутилась Малышева.

По мнению врача, многие девушки теряют сознание не из-за панических атак, а из-за того, что ограничивают себя в питании или принимают мочегонные препараты. Малышева заявила, что в этих случаях уровень сахара в крови резко падает, из-за чего человек и может упасть в обморок.

Ранее Малышева заявила, что не верит в существование выгорания. Врач назвала рассуждения об этом «психологическим бредом» и сочла несостоятельными советы уехать на отдых, если человек перестал получать удовольствие от работы.