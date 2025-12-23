Реклама

Малышева не поверила в существование выгорания и назвала его «психологическим бредом»

Мария Большакова
Фото: «Жить здорово!» / 1tv.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что не верит в существование выгорания, и назвала его бредом. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

«Первое объявление: выгорания не существует. Это психологический бред», — констатировала Малышева. По ее мнению, советы уехать на отдых или сменить работу, если человек перестал получать от нее удовольствие, несостоятельны.

Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман считают, что такое состояние может возникать из-за усталости и утомления, одной из причин которых может быть истощение мозга. Телеведущая добавила, что бороться с ним помогает нормальный сон и небольшие физические нагрузки.

Ранее Малышева призналась, что люто ненавидит неквалифицированных психологов. По ее словам, такие специалисты дают бесполезные или даже опасные советы.

