Умер адвокат Генрих Падва

Силовые структуры
10:28, 10 февраля 2026Силовые структуры

Машину с фрагментами тела мужчины нашли в российском регионе

В Приморье СК возбудил дело после обнаружения фрагментов тела в сгоревшей машине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Приморском крае возбудили уголовное дело после обнаружения фрагментов тела в сгоревшей машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Автомобиль обнаружили 9 февраля в городе Находка. Фрагменты тема были на водительском сиденье. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье отец изрезал спящую 11-летнюю дочь. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

