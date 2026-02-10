Машину с фрагментами тела мужчины нашли в российском регионе

В Приморском крае возбудили уголовное дело после обнаружения фрагментов тела в сгоревшей машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Автомобиль обнаружили 9 февраля в городе Находка. Фрагменты тема были на водительском сиденье. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

