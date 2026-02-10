Отец изрезал спящую 11-летнюю дочь в российском регионе

В Приморье жителя заподозрили в покушении на убийство 11-летней дочери

В Приморье 61-летнего жителя поселка Сибирцево заподозрили в покушении на 11-летнюю дочерь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 4 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в комнату дочери и стал наносить ей ножевые ранения. Девочка в это время спала.

Как стало известно РИА Новости, ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, была проведена операция, состояние ребенка удалось стабилизировать. После этого потерпевшую вертолетом санавиации доставили в больницу Владивостока, где ее поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

