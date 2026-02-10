Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:41, 10 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал двух маленьких детей

На Камчатке суд дал 14 лет колонии за изнасилование двух малолетних
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Петропавловск-Камчатский городской суд приговор к 14 годам колонии строгого режима 40-летнего жителя за изнасилование двух малолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в сентябре 2013 года мужчина воспользовался беспомощным состоянием десятилетней девочки и совершил в отношении нее насильственные действия. Второй эпизод произошел в ноябре 2024 года — тогда он сделал то же самое, оставшись наедине со своей четырехлетней племянницей.

Мужчина не признал вину.

Ранее сообщалось, что жителя Улан-Удэ обвинили в развращении 31 ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

    Цель Украины против России описали словами «не проиграть»

    Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

    Отец изрезал спящую 11-летнюю дочь в российском регионе

    В России оценили новые украинские наземные дроны

    Российская тревел-блогерша побывала в США и описала жизнь там фразой «это цирк»

    Для семей с детьми введут новую выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok