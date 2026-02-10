Россиянин изнасиловал двух маленьких детей

На Камчатке суд дал 14 лет колонии за изнасилование двух малолетних

Петропавловск-Камчатский городской суд приговор к 14 годам колонии строгого режима 40-летнего жителя за изнасилование двух малолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в сентябре 2013 года мужчина воспользовался беспомощным состоянием десятилетней девочки и совершил в отношении нее насильственные действия. Второй эпизод произошел в ноябре 2024 года — тогда он сделал то же самое, оставшись наедине со своей четырехлетней племянницей.

Мужчина не признал вину.

