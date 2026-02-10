Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:48, 10 февраля 2026Бывший СССР

Масштабный пожар на газоперерабатывающем заводе после удара «Гераней» попал на видео

Удар по Качановскому газоперерабатывающему заводу на Украине попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Удар беспилотников «Герань» по Качановскому газоперерабатывающему заводу в Сумской области Украины и последовавший за ним пожар попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах оперативного контроля нанесение удара "Геранями" по Качановскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Малая Павловка», — говорится в сообщении. До этого канал также сообщал, что о пожаре на заводе свидетельствуют данные спутников NASA.

На видео попал момент подлета ударного беспилотника к одному из резервуаров завода. На следующих кадрах видно масштабное возгорание, охватившее предприятие.

Ранее стало известно, что российский БПЛА «Герань» уничтожил вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что он был поражен при помощи ракеты «воздух-воздух» Р-60, прикрепленной к беспилотнику.

