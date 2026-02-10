Масштабный пожар на газоперерабатывающем заводе после удара «Гераней» попал на видео

Удар по Качановскому газоперерабатывающему заводу на Украине попал на видео

Удар беспилотников «Герань» по Качановскому газоперерабатывающему заводу в Сумской области Украины и последовавший за ним пожар попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах оперативного контроля нанесение удара "Геранями" по Качановскому газоперерабатывающему заводу в районе населенного пункта Малая Павловка», — говорится в сообщении. До этого канал также сообщал, что о пожаре на заводе свидетельствуют данные спутников NASA.

На видео попал момент подлета ударного беспилотника к одному из резервуаров завода. На следующих кадрах видно масштабное возгорание, охватившее предприятие.

Ранее стало известно, что российский БПЛА «Герань» уничтожил вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что он был поражен при помощи ракеты «воздух-воздух» Р-60, прикрепленной к беспилотнику.