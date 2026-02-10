Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:14, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Мошенники обманули друзей доктора Мясникова с помощью средств от импотенции

Мясников заявил, что мошенники рекламируют от его имени средство от импотенции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников пожаловался на мошенников, которые рекламируют от его имени средство от импотенции. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», доктор заявил, что аферисты обманули его друзей-правоохранителей.

«Вот уже где-то несколько месяцев ходит фейк, где я рекламирую какое-то средство от импотенции. Причем дорогое — 15 тысяч [рублей]. Что обидно? Что друзья звонят, причем люди, которые по долгу службы занимаются как раз борьбой с жуликами. Они мне звонят и говорят: "Саня, мы пятнашку отдали, а что-то не помогает". Я говорю: "Ребята, а я-то тут каким боком? Вы бы до того позвонили"», — рассказал Мясников.

Доктор призвал россиян не верить подобным объявлениям в интернете.

Ранее Мясников обратился к властям с просьбой начать бороться с мошенниками, торгующими поддельными медикаментами. Врач предупредил, что прием таких препаратов может привести к инфарктам, инсультам и обострению болезней.

