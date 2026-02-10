Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
18:39, 10 февраля 2026

На юге России нашли кубанских «драконов»

В России нашли останки древних кубанских «драконов»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mariana_Rusanovschi / Shutterstock / Fotodom  

Палеонтологи нашли в Краснодарском крае останки древних земноводных существ — миопротеев, которые обитали здесь около трех миллионов лет назад и напоминали миниатюрных драконов. Об этом сообщает KP.RU.

Эти хвостатые существа, достигавшие примерно 20 сантиметров в длину, обладали массивными черепами, широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами, что отличало их от современных слепых протеев. Как рассказала кандидат биологических наук Елена Сыромятникова, впервые детально реконструировавшая череп миопротея, находка была сделана на юге России, в окрестностях Белореченска в отложениях верхнего плиоцена.

Современные потомки этих существ, европейские протеи, до сих пор обитают в подземных озерах на Балканах и в местных мифах считаются детенышами дракона Ольма. Возможно, и кубанские «драконы» когда-то пугали древних людей. Палеонтологи продолжают исследования в надежде обнаружить и более крупные экземпляры.

Ранее сообщалось, что ученые впервые зафиксировали на видео спаривание калифорнийских тройнозубых акул в дикой природе и обнаружили, что эти рыбы склонны к оргиям. Групповое спаривание длилось 110 секунд и оставило акул-самцов без сил.

