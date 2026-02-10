Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

22:19, 10 февраля 2026Мир

Французский военный заявил о преимуществе России перед НАТО

Адмирал Вандье: РФ опережает НАТО по внедрению опыта боевых действий на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Россия опережает НАТО по внедрению опыта боевых действий на Украине, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса по трансформации Пьер Вандье. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, характер боевых действий на Украине меняется очень быстро, со «скоростью эволюции». Как указал военный, альянс должен задуматься, есть ли у него «организационные возможности для адаптации такими темпами».

«Россия очень хорошо адаптируется — лучше, чем мы на сегодняшний день. Поэтому нам нужно смазать шестерни, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью», — указал он на преимущество РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «показательным бредом» планы НАТО начать войну с Россией за 72 часа в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня.

