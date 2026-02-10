Назван главный виновник подорожания блинного набора

Аналитик Тренин: Продукты для блинов и добавки к ним подорожали до 487 рублей

В декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и добавок к нему составила 487,3 рубля. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его процитировало РИА Новости.

Таким образом, за год данный показатель вырос на полтора процента. Речь идет о наборе продуктов для выпечки дюжины блинов и таких добавках, как сметана, мед, красная рыба и красная икра (по 30 граммов каждого).

Оказалось, что ингредиенты, необходимые для приготовления этого блюда, подешевели на 0,9 процента, до 135,4 рубля. Особенно сильно подешевели яйца — почти на 20 процентов, а также сахар — на 6,3 процента, и сливочное масло — на 2 процента. Подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали чуть ниже уровня общей инфляции. Стоимость молока поднялась на 8,7 процента.

Однако главным драйвером роста стоимости всего набора стали добавки, средняя цена которых приросла на 2,5 процента. И если икра подорожала лишь на 0,8 процента, то мед — на 10,5, красная рыба — на 9,6, а сметана — на 6,4 процента.

До этого россиянам посоветовали во время Масленицы съедать в день лишь два-четыре блинчика, так как речь идет о достаточно калорийном продукте.