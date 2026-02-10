Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:45, 10 февраля 2026Наука и техника

Названа неожиданная опасность приема популярного лекарства от изжоги

ACS Omega: Длительный прием омепразола повышает риск анемии и проблем с костями
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Длительное применение препаратов из группы ингибиторов протонной помпы, включая омепразол, может приводить к дефициту жизненно важных минералов и повышать риск анемии и проблем с костями. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии, изучив влияние препарата на обмен веществ. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Omega.

В эксперименте ученые наблюдали за животными, которые получали омепразол в течение 10, 30 и 60 дней — сроки, сопоставимые с длительным приемом лекарства у людей. Анализ показал, что препарат нарушает всасывание и распределение ключевых минералов, включая железо, кальций, магний, цинк и медь. В крови животных снижался уровень железа и одновременно повышался уровень кальция, что указывает на возможный риск анемии и остеопороза.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Исследователи отмечают, что такие эффекты связаны с механизмом действия препарата: омепразол снижает кислотность желудка, а именно кислая среда необходима для нормального усвоения ряда микроэлементов. Помимо изменений в крови, были зафиксированы нарушения в работе иммунных клеток, а также перераспределение минералов в печени и селезенке.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о вреде препарата как такового — омепразол остается эффективным средством при язвенной болезни и рефлюксе. Однако его бесконтрольный и многомесячный прием без медицинского наблюдения может иметь скрытые последствия. Ученые призывают использовать такие лекарства строго по показаниям и не превышать рекомендованную продолжительность курса без консультации с врачом.

Ранее ученые сообщили, что препараты, которые назначают при диабете, способны защищать почки от возрастного разрушения сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok