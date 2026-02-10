Названа неожиданная опасность приема популярного лекарства от изжоги

ACS Omega: Длительный прием омепразола повышает риск анемии и проблем с костями

Длительное применение препаратов из группы ингибиторов протонной помпы, включая омепразол, может приводить к дефициту жизненно важных минералов и повышать риск анемии и проблем с костями. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии, изучив влияние препарата на обмен веществ. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Omega.

В эксперименте ученые наблюдали за животными, которые получали омепразол в течение 10, 30 и 60 дней — сроки, сопоставимые с длительным приемом лекарства у людей. Анализ показал, что препарат нарушает всасывание и распределение ключевых минералов, включая железо, кальций, магний, цинк и медь. В крови животных снижался уровень железа и одновременно повышался уровень кальция, что указывает на возможный риск анемии и остеопороза.

Исследователи отмечают, что такие эффекты связаны с механизмом действия препарата: омепразол снижает кислотность желудка, а именно кислая среда необходима для нормального усвоения ряда микроэлементов. Помимо изменений в крови, были зафиксированы нарушения в работе иммунных клеток, а также перераспределение минералов в печени и селезенке.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о вреде препарата как такового — омепразол остается эффективным средством при язвенной болезни и рефлюксе. Однако его бесконтрольный и многомесячный прием без медицинского наблюдения может иметь скрытые последствия. Ученые призывают использовать такие лекарства строго по показаниям и не превышать рекомендованную продолжительность курса без консультации с врачом.

