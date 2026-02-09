Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:21, 9 февраля 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный способ замедления старения почек

KI: Ингибиторы SGLT2 способны защищать почки от возрастного разрушения сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что препараты из группы ингибиторов SGLT2, которые уже применяются при диабете, способны защищать почки от возрастного разрушения сосудов. К такому выводу пришла международная команда исследователей, опубликовавшая работу в журнале Kidney International (KI).

В качестве модели ученые использовали африканскую бирюзовую карпозубую рыбу — позвоночное с очень короткой продолжительностью жизни, у которой возрастные изменения органов за несколько недель соответствуют десятилетиям старения у человека. С возрастом у рыб развивались типичные признаки старения почек: ухудшение фильтрации, разрушение капилляров, воспаление и снижение энергетического обмена клеток.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Когда рыбам давали дапаглифлозин — препарат из группы ингибиторов SGLT2, — эти процессы заметно замедлялись. В почках сохранялась сеть мелких сосудов, снижалась потеря белка с мочой, а активность генов оставалась ближе к «молодому» профилю. Особенно выраженный эффект наблюдался в микрососудах, от которых напрямую зависит снабжение тканей кислородом и питательными веществами.

По словам авторов, результаты помогают объяснить, почему у людей, принимающих SGLT2-ингибиторы, польза для почек и сердца часто выходит за рамки простого контроля сахара крови. Ученые считают, что эти препараты могут стать одним из ключевых инструментов замедления возрастных изменений почек и планируют дальше изучать их потенциал.

Ранее ученые выяснили, что планетарная диета снижает риск хронической болезни почек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Наследника британского престола обеспокоило разоблачение связей с финансистом-педофилом

    Подвижной состав на МЦД полностью обновили

    Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok