Названо число пострадавших при крупном пожаре в центре Москвы

Восемь человек пострадали при крупном пожаре на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В результате пожара пострадали восемь человек, среди которых трое детей и один пожарный. Всем оказывается медпомощь», — сказал собеседник агентства.
О пожаре в жилом доме в центре столицы стало известно вечером 10 февраля. Отмечалось, что на крыше здания был виден огонь на большой площади. По данным канала «112», возгорание могло начаться с комнаты консьержа.
Затем появилось видео спасения людей из горящей многоэтажки.