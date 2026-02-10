Названо число пострадавших при крупном пожаре в центре Москвы

Восемь человек пострадали при крупном пожаре в центре Москвы

Восемь человек пострадали при крупном пожаре на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В результате пожара пострадали восемь человек, среди которых трое детей и один пожарный. Всем оказывается медпомощь», — сказал собеседник агентства.

О пожаре в жилом доме в центре столицы стало известно вечером 10 февраля. Отмечалось, что на крыше здания был виден огонь на большой площади. По данным канала «112», возгорание могло начаться с комнаты консьержа.

Затем появилось видео спасения людей из горящей многоэтажки.