Появились кадры спасения людей из горящей многоэтажки в центре Москвы

Shot показал кадры спасения людей из горящей многоэтажки в центре Москвы

Появилось видео спасения людей из горящей многоэтажки в центре Москвы на Пресненском Валу. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, спасти удалось уже 12 человек. На опубликованных кадрах видно сотрудников МЧС, которые спасают людей с последних этажей здания.

Известно, что горит лестничная клетка с первого по восьмой этажи. На место уже прибыли сотрудники скорой помощи.

О пожаре на Пресненском Валу стало известно вечером 10 февраля. Отмечается, что на крыше здания виден огонь на большой площади. По данным канала «112», возгорание могло начаться с комнаты консьержа.