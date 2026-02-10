Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
18:31, 10 февраля 2026Россия

Появились кадры спасения людей из горящей многоэтажки в центре Москвы

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео спасения людей из горящей многоэтажки в центре Москвы на Пресненском Валу. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, спасти удалось уже 12 человек. На опубликованных кадрах видно сотрудников МЧС, которые спасают людей с последних этажей здания.

Известно, что горит лестничная клетка с первого по восьмой этажи. На место уже прибыли сотрудники скорой помощи.

О пожаре на Пресненском Валу стало известно вечером 10 февраля. Отмечается, что на крыше здания виден огонь на большой площади. По данным канала «112», возгорание могло начаться с комнаты консьержа.

