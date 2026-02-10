Реклама

11:34, 10 февраля 2026Забота о себе

Нерегулярные менструации оказались симптомом смертельной болезни у девушки

Mirror: Нерегулярные менструации у британки оказались симптомом рака мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

27-летняя британка Оливия Макни списывала нерегулярные менструации на диагностированные у нее эндометриоз и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), но оказалась смертельно больна. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам Макни, она долгое время не придавала значения сбоям в менструальном цикле. О том, что это симптом болезни, она узнала случайно, когда решила сделать домашний анализ крови. Целью девушки было проверить свое репродуктивное здоровье на фоне эндометриоза и СПКЯ. В клинике, куда она сдала тест, врачи обнаружили не соответствующие нормам уровни половых гормонов тестостерона и пролактина и отправили ее на дальнейшие исследования. После нескольких анализов крови и МРТ в мае 2025 года у Макни диагностировали опухоль гипофиза.

Ударом для девушки стала не только новость о раке мозга, но и о его влиянии на фертильность. Расположение новообразования влияет на уровень пролактина, что привело к нерегулярному циклу и вызвало бесплодие. «Пока моя опухоль на месте, я не могу забеременеть», — посетовала британка. Теперь она убеждает всех девушек с нерегулярными менструациями на всякий случай сдать анализ на гормоны.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.

