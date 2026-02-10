Незнакомцы в Европе избили туриста до смерти

Двое незнакомцев в Европе избили канадского туриста до смерти

Двое незнакомцев в Европе избили канадского туриста до смерти и пинали его голову, словно футбольный мяч. Об этом сообщает BreakingNews.ie.

Уточняется, что путешественник из Канады армянского происхождения Нено Долмаджян приехал в Дублин в июне 2024 года. Он собирался посетить концерт любимой группы и покинуть Ирландию 2 июля. Однако в одну из ночей, когда иностранец отдыхал в ночном заведении, у него произошел конфликт с незнакомцами.

Двое из них жестоко избили туриста. Долмаджян не выжил в результате полученных травм. Один из обвиняемых признал вину, обоих судят за расправу. Приговоры пока не вынесены.

Ранее 20-летнего британского туриста ударили ножом в грудь в одном из баров Ирландии. Драка между посетителями началась после словесной перепалки.

