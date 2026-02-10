Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 10 февраля 2026Путешествия

Незнакомцы в Европе избили туриста до смерти

Двое незнакомцев в Европе избили канадского туриста до смерти
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Дублин

Дублин. Фото: Brendain Donnelly / Shutterstock / Fotodom

Двое незнакомцев в Европе избили канадского туриста до смерти и пинали его голову, словно футбольный мяч. Об этом сообщает BreakingNews.ie.

Уточняется, что путешественник из Канады армянского происхождения Нено Долмаджян приехал в Дублин в июне 2024 года. Он собирался посетить концерт любимой группы и покинуть Ирландию 2 июля. Однако в одну из ночей, когда иностранец отдыхал в ночном заведении, у него произошел конфликт с незнакомцами.

Двое из них жестоко избили туриста. Долмаджян не выжил в результате полученных травм. Один из обвиняемых признал вину, обоих судят за расправу. Приговоры пока не вынесены.

Ранее 20-летнего британского туриста ударили ножом в грудь в одном из баров Ирландии. Драка между посетителями началась после словесной перепалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В файлах по делу Эпштейна нашли «бойфренда» Макрона

    Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

    В США назвали главную характеристику Ту-160М

    Следователям разрешили привлечь председателя российского суда

    Британия исключила из санкций дочки «Лукойла»

    В «Ахмате» сделали резкий выпад против высокопоставленного православного священника

    В российском городе на прохожих едва не упала глыба льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok