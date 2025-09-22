Туриста ударили ножом в грудь в одном из баров страны Евросоюза

Туриста ударили ножом в грудь в одном из баров страны Евросоюза. Об этом пишет газета The Irish Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в заведении в Дублине, столице Ирландии. После словесной перепалки между посетителями бара началась драка.

В результате 20-летнего английского туриста ударили ножом в грудь. Его доставили в больницу. Сообщается, что травма не несет угрозы для жизни. После случившегося полиция арестовала одного молодого человека, ему около 20 лет. Расследование продолжается.

