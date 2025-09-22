Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:00, 22 сентября 2025Путешествия

Туриста ударили ножом в грудь в одном из баров страны Евросоюза

The Irish Sun: В баре Дублина 20-летнего туриста ударили ножом в грудь
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Туриста ударили ножом в грудь в одном из баров страны Евросоюза. Об этом пишет газета The Irish Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в заведении в Дублине, столице Ирландии. После словесной перепалки между посетителями бара началась драка.

В результате 20-летнего английского туриста ударили ножом в грудь. Его доставили в больницу. Сообщается, что травма не несет угрозы для жизни. После случившегося полиция арестовала одного молодого человека, ему около 20 лет. Расследование продолжается.

Ранее турист ударил спутника ножом в арендованной квартире в Будапеште и протащил его бездыханное тело по коридору. Инцидент произошел из-за ссоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили необходимость взятия Одессы

    Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

    США призвали Россию провести прямые переговоры с Украиной

    Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

    Трамп вновь встретится с Зеленским

    Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России

    На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

    Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией

    Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть

    В США оценили заполненную ракетами противотанковую «Лису»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости