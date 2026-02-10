Малышева призвала одну категорию россиян опомниться

Врач Елена Малышева раскритиковала людей, которые не вакцинируются от гриппа

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала одну категорию россиян. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, она призвала опомниться людей, которые не вакцинируются от гриппа.

«Чем плохи невакцинированные? Они обычно тяжело болеют, и обычно именно в их телах вирусы мутируют», — заявила Малышева, говоря о тех, кто не сделал прививку от гриппа. С ней согласился ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус. Он добавил, что люди, не прошедшие вакцинацию, могут стать разносчиками мутировавших вирусов.

«Поэтому, дорогие невакцинированные люди, вы подвергаете угрозе жизнь человечества. В вас взращиваются мутанты. Опомнитесь!» — обратилась Малышева к россиянам.

