Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Малышева призвала одну категорию россиян опомниться

Врач Елена Малышева раскритиковала людей, которые не вакцинируются от гриппа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала одну категорию россиян. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, она призвала опомниться людей, которые не вакцинируются от гриппа.

«Чем плохи невакцинированные? Они обычно тяжело болеют, и обычно именно в их телах вирусы мутируют», — заявила Малышева, говоря о тех, кто не сделал прививку от гриппа. С ней согласился ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус. Он добавил, что люди, не прошедшие вакцинацию, могут стать разносчиками мутировавших вирусов.

«Поэтому, дорогие невакцинированные люди, вы подвергаете угрозе жизнь человечества. В вас взращиваются мутанты. Опомнитесь!» — обратилась Малышева к россиянам.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» назвали распространенную ошибку, связанную с хлебом. Они рассказали, что продукт не следует хранить в хлебнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Россиянам разъяснили запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

    Раскрыт эффект от обращения на телефон доверия ФСБ

    Лавров рассказал про обсуждение территориального вопроса на переговорах по Украине

    Москвичей предупредили о новых сильных снегопадах

    Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

    Шина слетела с пассажирского самолета при посадке в аэропорту Тайваня

    Состоящий в общественной организации россиянин попал под следствие за комментарий в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok