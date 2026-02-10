Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 10 февраля 2026Мир

Отношения России и США оценили

Дарчиев: Отношения России и США — яркий образец дипломатического искусства
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отношения России и Соединенных Штатов Америки (США) оценил посол РФ в США Александр Дарчиев. Его слова с выступления на торжественном вечере по случаю Дня дипломатического работника приводит ТАСС.

«Российско-американские отношения являются ярким образцом дипломатического искусства», — заявил Дарчиев, отметив, что они имеют долгую историю как взлетов, так и падений, но никогда не прерывались.

Дарчиев также добавил, что и российские и американские дипломаты служили своим странам профессионально и всегда ставили дипломатию на первом месте. Именно это, по словам посла, позволило двум странам преодолеть все кризисные ситуации.

«И сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам сделать именно это», — заключил Дарчиев.

Ранее независимый кандидат в президенты США Дайэн Сэйр нашла пользу в отношениях с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

    Цель Украины против России описали словами «не проиграть»

    Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

    Отец изрезал спящую 11-летнюю дочь в российском регионе

    В России оценили новые украинские наземные дроны

    Российская тревел-блогерша побывала в США и описала жизнь там фразой «это цирк»

    Для семей с детьми введут новую выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok