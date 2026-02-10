Отношения России и США оценили

Дарчиев: Отношения России и США — яркий образец дипломатического искусства

Отношения России и Соединенных Штатов Америки (США) оценил посол РФ в США Александр Дарчиев. Его слова с выступления на торжественном вечере по случаю Дня дипломатического работника приводит ТАСС.

«Российско-американские отношения являются ярким образцом дипломатического искусства», — заявил Дарчиев, отметив, что они имеют долгую историю как взлетов, так и падений, но никогда не прерывались.

Дарчиев также добавил, что и российские и американские дипломаты служили своим странам профессионально и всегда ставили дипломатию на первом месте. Именно это, по словам посла, позволило двум странам преодолеть все кризисные ситуации.

«И сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам сделать именно это», — заключил Дарчиев.

