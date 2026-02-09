Реклама

Кандидат в президенты США нашла пользу в отношениях с Россией

Кандидат в президенты США Сэйр: Штатам нужно смягчить риторику в отношении РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

США следует отказаться от агрессивной риторики и двойных стандартов в отношении России. Пользу в связях с РФ нашла независимый кандидат в президенты США Дайэн Сэйр, передает ТАСС.

«Необходима новая архитектура безопасности и развития, которая учитывала бы суверенитет и потребности в области безопасности каждой страны в равной мере. Я считаю, что это возможно, если мы поищем сферы взаимной выгоды. Необходимо отказаться от двойных стандартов», — сказала она.

По ее словам, администрации президента США Дональда Трампа следует отойти от агрессивной риторики против РФ и помнить, что «все мы живем вместе на очень маленькой планете, которая не выдержит ядерной войны».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал диалог с США жизненной необходимостью для России. «Постепенно происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, что исключительно важно для судеб мира», — написал он.

