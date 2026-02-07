Реклама

Россия
23:59, 6 февраля 2026

В России назвали диалог с США жизненной необходимостью

Пушков: Острота кризиса на Украине показала необходимость диалога между РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Острота украинского кризиса показала необходимость диалога между Россией и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Постепенно происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, что исключительно важно для судеб мира», — написал он. Сенатор назвал контакты России и Соединенных Штатов жизненной необходимостью.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что с первых дней пребывания в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа проявила желание наладить диалог с Россией.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с Россией и Украиной. По его словам, трехсторонние встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

