14:51, 10 февраля 2026Авто

Убыточный российский автопроизводитель начнет собирать машины в Африке

Посол России Терехин сообщил о готовности КамАЗа собирать автомобили в Эфиопии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские автопроизводители готовятся локализовать свое производство в Эфиопии, в том числе речь идет о КамАзе, ГАЗе и УАЗе, которые ведут предметные переговоры. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в африканской республике Евгений Терехин.

По его словам, компании завершают технико-экономический анализ, необходимый для выхода на рынок с конкурентоспособным продуктом. Дипломат подчеркнул, что время является критическим фактором для дальнейшего успеха, поэтому Россия должна успеть запустить сборочные линии одной из первых.

Терехин объяснил, что Эфиопия разрешает импорт только электрических и газомоторных транспортных средств, что ограничивает предложение. Однако КамАЗ и ГАЗ имеют свои наработки в машинах на газомоторном топливе и способны предложить интересный продукт.

Толчком для роста активности стало решение властей страны снять налоговые обременения на транспорт, работающий на газе. Такое решение, заключил посол, создает «уникальное окно возможности, особенно на фоне ограниченной способности конкурентов» удовлетворить спрос.

Ранее сообщалось, что убытки КамАЗа в 2025 года РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей. Выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей, а валовая прибыль упала почти в 32 раза, до 757 миллионов рублей.

Резкий рост утилизационного сбора, улучшивший позиции отечественной компании в конкуренции с китайской техникой, позволил КамАЗу увеличить долю на внутреннем рынке. Вместе с тем общее падение продаж, связанное с ростом стоимости автомобилей, не позволило заработать на административном вытеснении иностранных конкурентов.

