Культура
19:38, 10 февраля 2026Культура

Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

Писательницу Лорен Мастрозу признали виновной в сексуализации детей в романе
Андрей Шеньшаков

Фото: AlpakaVideo / Shutterstock / Fotodom

Австралийскую писательницу Лорен Мастрозу признали виновной в создании, хранении и распространении материалов о сексуальном насилии над детьми из-за книги, опубликованной под псевдонимом Тори Вудс. Об этом сообщает «Би-би-си».

В марте 2025 года Мастроза разослала свой роман 21 человеку для вычитки, но текст произведения в итоге привлек внимание полиции. В центре сюжета оказались отношения 18‑летней Люси и 45‑летнего Артура, лучшего друга ее отца. В этой истории читатели увидели «сексуализацию несовершеннолетних».

Сама автор во время заседания суда настаивала, что Люси в романе однозначно описана как совершеннолетняя, но судья сочла это недостаточным, поскольку Люси использует в тексте детскую манеру речи, носит детскую одежду и ведет себя соответствующим образом.

«Описание персонажа создает в воображении читателя визуальный образ взрослого мужчины, вступающего в сексуальную связь с маленьким ребенком», — заявила судья Бри Чишолм.

Ранее британский писатель и продюсер, автор книг «Американские боги» и «Коралина» Нил Гейман прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

