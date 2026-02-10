Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

Писательницу Лорен Мастрозу признали виновной в сексуализации детей в романе

Австралийскую писательницу Лорен Мастрозу признали виновной в создании, хранении и распространении материалов о сексуальном насилии над детьми из-за книги, опубликованной под псевдонимом Тори Вудс. Об этом сообщает «Би-би-си».

В марте 2025 года Мастроза разослала свой роман 21 человеку для вычитки, но текст произведения в итоге привлек внимание полиции. В центре сюжета оказались отношения 18‑летней Люси и 45‑летнего Артура, лучшего друга ее отца. В этой истории читатели увидели «сексуализацию несовершеннолетних».

Сама автор во время заседания суда настаивала, что Люси в романе однозначно описана как совершеннолетняя, но судья сочла это недостаточным, поскольку Люси использует в тексте детскую манеру речи, носит детскую одежду и ведет себя соответствующим образом.

«Описание персонажа создает в воображении читателя визуальный образ взрослого мужчины, вступающего в сексуальную связь с маленьким ребенком», — заявила судья Бри Чишолм.

