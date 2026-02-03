Реклама

14:51, 3 февраля 2026

Культовый писатель ответил на обвинения в изнасилованиях

Писатель Нил Гейман анонсировал новую книгу на фоне обвинений в изнасилованиях
Ольга Коровина

Фото: Jamie Mccarthy / Getty Images

Британский писатель и продюсер, автор книг «Американские боги» и «Коралина» Нил Гейман прокомментировал обвинения в сексуальном насилии. Его заявление публикует Variety.

Гейман назвал ложью свидетельства пострадавших женщин и призвал поклонников обратить внимание на доказательства его невиновности. «Обвинения против меня абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнул Гейман, указав на наличие писем, текстовых сообщений и видеозаписей, опровергающих сделанные женщинами заявления.

Автор также сообщил, что на фоне скандала вернулся к написанию книг, и анонсировал новое произведение. «Похоже, это будет самое масштабное, что я сделал со времен "Американских богов"», — поделился он.

«Сейчас непростое время для всего мира, но я по-прежнему убежден, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Спасибо за вашу веру в мою невиновность и за поддержку моей работы», — заключил писатель.

В январе 2025 года восемь женщин обвинили Геймана в сексуализированном насилии. На фоне скандала продажи книг автора в России упали на десять процентов.

