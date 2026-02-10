Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:13, 10 февраля 2026Силовые структуры

Получившую российский паспорт пенсионерку осудили на 15 лет за перевод гривен

В Запорожье пенсионерка получила 15 лет за перевод гривен ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Запорожского областного суда

В Запорожье суд приговорил 70-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы за перевод гривен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года фигурантка получила российский паспорт и приняла присягу, при этом от украинского гражданства она не отказывалась. Женщина продолжила получать украинскую пенсию и оформила пенсию гражданина России.

Она признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Пенсионерка будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Женщина считала, что имеющиеся у нее на счету украинские гривны она вправе переводить на нужды ВСУ.

Как установил суд, фигурантка придерживалась антироссийских взглядов. В период с января по ноябрь 2024 года она систематически умышленно переводила деньги ВСУ при помощи установленного в ее телефоне приложения украинского банка. Всего она сделала 24 перевода на общую сумму, эквивалентную 63 тысячам 420 рублям.

Ранее сообщалось, что в Вологде женщину приговорили к 13 годам колонии за госизмену.

