Попавшая на обложку Vogue российская модель показала фото в бикини и вызвала ажиотаж

Российская модель и звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова, которой удалось попасть на обложку португальской версии журнала Vogue, снялась в откровенном виде и вызвала ажиотаж в сети. Фото она показала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица позировала на фоне заснеженных гор и сугробов. Она продемонстрировала на камеру фигуру в черном бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Кроме того, знаменитость подобрала к купальнику шапку-ушанку, варежки и сапоги с высоким голенищем.

Пользователи сети оценили фотосессию Брулетовой в комментариях под публикацией. «Надо поискать в файлах Эпштейна», «А без купальника слабо?», «Это нейросеть!», «Тебе не холодно?», «Хороша, но хочется, чтобы ты уже оделась», — высказывались юзеры.

В декабре прошлого года Алла Брулетова снялась для Vogue в наряде люксового бренда Maison Margiela, в котором телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян посетила гала-вечер Музея Американской киноакадемии.