Популярную привычку связали со снижением риска деменции

JAMA: Регулярное употребление кофе связано со снижением риска деменции

Регулярное употребление кофе может быть связано с более здоровым старением мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 130 тысяч человек. Согласно результатам, опубликованным в JAMA, оптимальной оказалась умеренная доза — две–три чашки кофе в день.

Исследование основано на данных двух крупных долгосрочных когорт — Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-Up Study, за участниками которых наблюдали до 43 лет. За это время деменция развилась у 11 тысяч человек. Те, кто регулярно пил кофе с кофеином, имели в среднем на 18 процентов более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто почти не употреблял кофе.

Кроме того, у любителей кофе реже отмечались субъективные жалобы на ухудшение памяти, а в когнитивных тестах они в целом показывали лучшие результаты. Похожий эффект наблюдался и у тех, кто пил чай (одна–две чашки в день). При этом кофе без кофеина подобных преимуществ не давал, что указывает на возможную ключевую роль кофеина.

Авторы подчеркивают, что эффект нельзя считать «защитой от деменции», но он может быть частью комплекса профилактических мер. По словам исследователей, питание, физическая активность, сон и контроль факторов риска остаются основой сохранения когнитивного здоровья, а кофе — лишь один из дополнительных, но доступных элементов этой стратегии.

