Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:32, 10 февраля 2026Наука и техника

Популярную привычку связали со снижением риска деменции

JAMA: Регулярное употребление кофе связано со снижением риска деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elizabeth Tsung / Usplash

Регулярное употребление кофе может быть связано с более здоровым старением мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 130 тысяч человек. Согласно результатам, опубликованным в JAMA, оптимальной оказалась умеренная доза — две–три чашки кофе в день.

Исследование основано на данных двух крупных долгосрочных когорт — Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-Up Study, за участниками которых наблюдали до 43 лет. За это время деменция развилась у 11 тысяч человек. Те, кто регулярно пил кофе с кофеином, имели в среднем на 18 процентов более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто почти не употреблял кофе.

Материалы по теме:
Россиянам назвали допустимую дозу кофе.Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?
13 апреля 2025
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025

Кроме того, у любителей кофе реже отмечались субъективные жалобы на ухудшение памяти, а в когнитивных тестах они в целом показывали лучшие результаты. Похожий эффект наблюдался и у тех, кто пил чай (одна–две чашки в день). При этом кофе без кофеина подобных преимуществ не давал, что указывает на возможную ключевую роль кофеина.

Авторы подчеркивают, что эффект нельзя считать «защитой от деменции», но он может быть частью комплекса профилактических мер. По словам исследователей, питание, физическая активность, сон и контроль факторов риска остаются основой сохранения когнитивного здоровья, а кофе — лишь один из дополнительных, но доступных элементов этой стратегии.

Ранее стало известно, что употребление кофе и чая связано со снижением риска рака легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    В России чиновницу уволили из-за подработки ее подчиненных в магазине

    Россиян предупредили о возможном уходе ряда автобрендов

    Нигериец прикинулся дубайским принцем и выманил у женщины миллионы долларов

    Россияне обратились к губернатору с просьбой после нападения школьницы с ножом

    Россияне пожаловались на выросшие вдвое счета за ЖКУ

    Популярную привычку связали со снижением риска деменции

    Украинский «Шквал» под Харьковом утратил боеспособность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok