Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве

Прощание с заслуженным юристом РФ Падвой пройдет 12 февраля в Москве

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой состоится 12 февраля в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Оно пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в 12 часов дня по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «Падва и партнеры» Элеонора Сергеева написала, что имя Генриха Павловича Падвы всегда символизировало лучшие традиции адвокатуры.

Также известно, что заслуженный юрист России Генрих Падва скончался от инсульта.