11:48, 10 февраля 2026Силовые структуры

Названа причина смерти легендарного адвоката Генриха Падвы

Мамонтова: Адвокат Генрих Падва скончался от инсульта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заслуженный юрист России Генрих Падва скончался от инсульта. Об этом сообщила «Известиям» его супруга Оксана Мамонтова.

Прощание с легендарным адвокатом пройдет 12 февраля в 12:00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко дом 25, в траурном зале, указано в его Telegram-канале.

«Имя Генриха Павловича Падвы всегда символизировало лучшие традиции адвокатуры», — отметила Элеонора Сергеева, заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «Падва и партнеры». По ее словам, он знал наши семьи, наших детей, наши достоинства и недостатки. «Мы всегда гордились тем, что для нас Генрих Павлович был учителем, другом, коллегой. Он умел и хвалить, и ругать. Он умел слушать и слышать. Он нас любил», — написала она.

Падве стало плохо 7 февраля, сиделка вызвала ему медиков. В больницу его привезли в тяжелом состоянии, спустя два дня его не стало.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала Падву легендой. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил соболезнования близким адвоката. Он счел потерей для всего юридического сообщества кончину Падвы.

