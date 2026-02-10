Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 10 февраля 2026Россия

Появились подробности о последних днях жизни мэтра российской адвокатуры

Mash: Мэтру российской адвокатуры Падве стало плохо 7 февраля из-за инсульта
Майя Назарова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мэтру российской адвокатуры Генриху Падве стало плохо 7 февраля, сиделка вызвала ему медиков. В больницу мужчину привезли в тяжелом состоянии, спустя два дня его не стало. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

По данным издания, в последнее время Падва часто жаловался на головную боль. По предварительным данным, заслуженный юрист не пережил инсульт.

О кончине Падвы рассказал адвокат Максим Пашков. Уход юриста подтвердили и в Федеральной палате адвокатов. Падве было 94 года.

За десятилетия практики он представлял интересы крупных предпринимателей, общественных деятелей, СМИ и компаний. Среди его клиентов — семьи академика Андрея Сахарова и поэта и актера Владимира Высоцкого, бизнесмен и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший министр обороны Анатолий Сердюков, а также издания «Коммерсантъ» и «Известия».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала Падву легендой. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил соболезнования близким адвоката. Он счел потерей для всего юридического сообщества кончину Падвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности смерти лично награжденного Путиным известного экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Стало известно о преимуществах российского дрона-матки

    Путин назвал приоритет для российской дипломатии

    Стало известно об участии Трампа в расследовании против Эпштейна в 2006 году

    В России собрались искусственно продвигать отечественные товары

    Четырехэтажную порностудию накрыли в элитном квартале таунхаусов российского региона

    В США рассказали о наживающихся на украинском конфликте социопатах

    Появились подробности о последних днях жизни мэтра российской адвокатуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok