Появились подробности о последних днях жизни мэтра российской адвокатуры

Mash: Мэтру российской адвокатуры Падве стало плохо 7 февраля из-за инсульта

Мэтру российской адвокатуры Генриху Падве стало плохо 7 февраля, сиделка вызвала ему медиков. В больницу мужчину привезли в тяжелом состоянии, спустя два дня его не стало. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

По данным издания, в последнее время Падва часто жаловался на головную боль. По предварительным данным, заслуженный юрист не пережил инсульт.

О кончине Падвы рассказал адвокат Максим Пашков. Уход юриста подтвердили и в Федеральной палате адвокатов. Падве было 94 года.

За десятилетия практики он представлял интересы крупных предпринимателей, общественных деятелей, СМИ и компаний. Среди его клиентов — семьи академика Андрея Сахарова и поэта и актера Владимира Высоцкого, бизнесмен и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший министр обороны Анатолий Сердюков, а также издания «Коммерсантъ» и «Известия».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала Падву легендой. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил соболезнования близким адвоката. Он счел потерей для всего юридического сообщества кончину Падвы.