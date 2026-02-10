В СПЧ вспомнили о кредо ушедшего из жизни мэтра российской адвокатуры

Меркачева назвала ушедшего из жизни Падву легендой российской адвокатуры

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала Генриха Падву, ушедшего из жизни в возрасте 94 лет, легендой российской адвокатуры. Свой комментарий она разместила в Telegram-канале.

Правозащитница отметила, что Падва вел знаковые дела и в СССР, и в современной России. Меркачева также вспомнила о кредо адвоката, который говорил, что «не нужно впадать в жуткое отчаяние от неудач».

«Слушается очередное дело — и ты идешь, вкладываешь в него всю свою страсть, весь свой профессиональный опыт, все свое понимание жизни и людей», — признавался Падва.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил соболезнования близким адвоката. Он счел потерей для всего юридического сообщества кончину Падвы.

Об уходе мэтра российской адвокатуры рассказал адвокат Максим Пашков.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. С 1971 года являлся членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года стал членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов.

С 1989 года — вице-президент Союза адвокатов СССР, затем Международного союза (содружества) адвокатов, а с 2002 года — адвокат Адвокатской палаты города Москвы.

Кроме того, Падва являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Среди известных клиентов Падвы: предприниматель и экс-руководитель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), актер Владислав Галкин, бизнесмен Алишер Усманов и другие.