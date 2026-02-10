Реклама

Россия
03:57, 10 февраля 2026

Ушел из жизни мэтр российской адвокатуры Падва

Умер легендарный адвокат Генрих Падва, защищавший Михаила Ходорковского
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На 95-м году жизни 9 февраля скончался мэтр российской адвокатуры Генрих Падва, защищавший предпринимателя и бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Трагическую новость 10 февраля сообщил адвокат Максим Пашков в своем Telegram-канале.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. С 1971 года являлся членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года стал членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов.

С 1989 года — вице-президент Союза адвокатов СССР, затем Международного союза (содружества) адвокатов, а с 2002 года — адвокат Адвокатской палаты города Москвы.

Кроме того, Падва являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Среди известных клиентов Падвы: подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), актер Владислав Галкин, бизнесмен Алишер Усманов и многие другие.

Ранее стало известно о смерти праправнука поэта Александра Пушкина Вячеслава Гуцко.

