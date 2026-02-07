Реклама

15:07, 7 февраля 2026Культура

Умер прапраправнук Пушкина

На 89-м году скончался Вячеслав Гуцко, прапраправнук Александра Пушкина
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Государственный музей А.С. Пушкина

Умер Вячеслав Гуцко, прапраправнук поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Государственный музей имени Пушкина в своем Telegram.

Гуцко скончался на 89-м году жизни в четверг, 29 января. Другие подробности его ухода из жизни не уточняются. Причины и обстоятельства смерти не известны. Однако в музее подчеркнули, что Гуцко ушел из жизни в тот же день, что и знаменитый родственник — 29 января, но по старому стилю.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка», — говорится в публикации.

Ранее ушел из жизни актер Артур Арутюнян, известный по роли безбилетного пассажира трамвая в культовом фильме «Брат». Артисту было 68 лет. Причиной смерти стал инфаркт, уточнили родственники актера, в этот момент он находился в Елизаветинской больнице.

