Умер прапраправнук Пушкина

На 89-м году скончался Вячеслав Гуцко, прапраправнук Александра Пушкина

Умер Вячеслав Гуцко, прапраправнук поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Государственный музей имени Пушкина в своем Telegram.

Гуцко скончался на 89-м году жизни в четверг, 29 января. Другие подробности его ухода из жизни не уточняются. Причины и обстоятельства смерти не известны. Однако в музее подчеркнули, что Гуцко ушел из жизни в тот же день, что и знаменитый родственник — 29 января, но по старому стилю.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка», — говорится в публикации.

