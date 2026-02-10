На Украине проголосовали за принудительную эвакуацию детей из некоторых регионов

Рада проголосовала за эвакуацию детей с территорий активных боевых действий

Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как заявил замглавы МВД Богдан Драпятый, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия взрослых, после чего передает органам опеки.

Ранее командир эвакуационной группы из отряда «БАРС-16» с позывным Адресат рассказал, что зимой время эвакуации солдат, раненных в зоне проведения специальной военной операции на Украине, увеличивается из-за ряда трудностей.