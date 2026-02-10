Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:32, 10 февраля 2026Бывший СССР

На Украине проголосовали за принудительную эвакуацию детей из некоторых регионов

Рада проголосовала за эвакуацию детей с территорий активных боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как заявил замглавы МВД Богдан Драпятый, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия взрослых, после чего передает органам опеки.

Ранее командир эвакуационной группы из отряда «БАРС-16» с позывным Адресат рассказал, что зимой время эвакуации солдат, раненных в зоне проведения специальной военной операции на Украине, увеличивается из-за ряда трудностей.

