16:29, 4 февраля 2026Россия

Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

RT: Зимой время эвакуации раненных с поля боя увеличивается
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зимой время эвакуации раненных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине увеличивается. О трудностях вывоза «трехсотых» бойцов с поля боя в беседе с RT рассказал командир эвакуационной группы из отряда «БАРС-16» с позывным Адресат.

«Зимой работать сложнее. Во-первых, холодно, во-вторых, время эвакуации увеличивается по снегу. И соответственно, для эвакуационной группы проблема — идешь, и не видишь, что под ногами лежит», — отметил собеседник издания.

По словам Адресата, инженерную разведку эвакуационная группа проводит, в том числе и своими силами, но иногда обращается за помощью специализированных подразделений.

Ранее командир группы эвакуации заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно не добивают раненых российских бойцов, чтобы атаковать группы эвакуации, которые приедут за ними.

