Раскрыт многомиллионный гонорар получившей гражданство России украинской певицы

Певица Ани Лорак заработает более 55 миллионов рублей за сольный концерт

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, заработает более 55 миллионов рублей за сольный концерт. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Выступление запланировано на 6 марта на площадке «Live Арена» в Москве, стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей. Отмечается, что самые дорогие места обойдутся зрителям в 55 тысяч.

В июне 2025 года сообщалось, что Ани Лорак получила российское гражданство. В документе украинская певица оставила свое имя — Каролина. Позже артистка прокомментировала решение, поблагодарила всех за поддержку и заявила, что осталась верна своим поклонникам. «Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — подчеркнула она.