Раскрыт многомиллионный гонорар получившей гражданство России украинской певицы

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, заработает более 55 миллионов рублей за сольный концерт. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Выступление запланировано на 6 марта на площадке «Live Арена» в Москве, стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей. Отмечается, что самые дорогие места обойдутся зрителям в 55 тысяч.
В июне 2025 года сообщалось, что Ани Лорак получила российское гражданство. В документе украинская певица оставила свое имя — Каролина. Позже артистка прокомментировала решение, поблагодарила всех за поддержку и заявила, что осталась верна своим поклонникам. «Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — подчеркнула она.