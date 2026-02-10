Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 10 февраля 2026Россия

Раскрыта необычная черта налета ВСУ на фоне смерти отвечавшего за удары по России офицера

Украина за ночь выпустила по российским регионам менее 10 беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь с 9 на 10 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России менее 10 беспилотников — лишь шесть единиц. Эту необычную особенность ночного налета на регионы России раскрыли в Министерстве обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись три российских региона — Белгородская, Астраханская и Курская области. Над первым из перечисленных регионов средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, над вторым — два, а над последним из упомянутых — один. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Столь малое число беспилотников было выпущено Украиной на фоне ликвидации отвечавшего за дроновые удары по территории России старшего офицера спецназа «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. О его смерти сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Для сравнения, днем ранее ВСУ пытались ударить по российским регионам 38 дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Япония закупит для Украины нелегальное снаряжение

    Раскрыта причина саботажа Украиной обмена пленными

    Раскрыты опасные последствия неправильной зарядки iPhone

    Парень купил потрепанную книгу и раскрыл чужую семейную тайну

    Японские фигуристы подали жалобу на пьедесталы на Олимпиаде

    63-летнего Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети

    Москву завалит снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok