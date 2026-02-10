Раскрыта необычная черта налета ВСУ на фоне смерти отвечавшего за удары по России офицера

Украина за ночь выпустила по российским регионам менее 10 беспилотников

В ночь с 9 на 10 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России менее 10 беспилотников — лишь шесть единиц. Эту необычную особенность ночного налета на регионы России раскрыли в Министерстве обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись три российских региона — Белгородская, Астраханская и Курская области. Над первым из перечисленных регионов средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, над вторым — два, а над последним из упомянутых — один. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Столь малое число беспилотников было выпущено Украиной на фоне ликвидации отвечавшего за дроновые удары по территории России старшего офицера спецназа «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. О его смерти сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Для сравнения, днем ранее ВСУ пытались ударить по российским регионам 38 дронами.