На Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ

Под Купянском (Харьковская область) был ликвидирован старший офицер спецназа «Альфы» Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Петренко. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Он координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой БпЛА, наносящих удары по нашим территориям», — написал Рогов.
Ранее российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в составе которой находились иностранные наемники.