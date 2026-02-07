Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 7 февраля 2026Россия

Ликвидирована группа иностранных диверсантов в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили группу иностранных наемников в зоне СВО
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в составе которой находились иностранные наемники. Об этом сообщили участники боевых действий, действующие в зоне специальной военной операции, передает РИА Новости.

По словам военнослужащих, группа численностью около девяти–десяти человек была обнаружена на второй линии обороны. В ходе стрелкового боя диверсанты были ликвидированы. После боя российские бойцы изъяли документы, личные жетоны и шевроны, подтверждающие иностранное происхождение участников группы.

Как уточняется, среди уничтоженных находились граждане США, Великобритании и Польши. Диверсанты пытались перерезать логистические маршруты и занимались минированием местности.

Военные отмечают, что столкновение произошло во время выполнения штурмовых задач, когда подразделения ВС России отходили на заранее подготовленные позиции. Численное преимущество и контроль над маршрутом позволили быстро подавить сопротивление противника.

Собранные материалы и подтверждения уничтожения группы были переданы в штаб. По оценке российских бойцов, речь шла о профессионально подготовленных иностранных специалистах, действовавших в составе ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в покушении на генерала Алексеева поймали в Дубае и отправили в Москву

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Бывший министр экономики России заступился за одного из самых ненавидимых политиков 1990-х. Почему он считает это время жутким?

    Зеленского уличили в занижении потерь ВСУ

    В СИЗО Киева началась эпидемия

    ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

    Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

    В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева

    В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok