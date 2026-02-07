Российские военнослужащие уничтожили группу иностранных наемников в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в составе которой находились иностранные наемники. Об этом сообщили участники боевых действий, действующие в зоне специальной военной операции, передает РИА Новости.

По словам военнослужащих, группа численностью около девяти–десяти человек была обнаружена на второй линии обороны. В ходе стрелкового боя диверсанты были ликвидированы. После боя российские бойцы изъяли документы, личные жетоны и шевроны, подтверждающие иностранное происхождение участников группы.

Как уточняется, среди уничтоженных находились граждане США, Великобритании и Польши. Диверсанты пытались перерезать логистические маршруты и занимались минированием местности.

Военные отмечают, что столкновение произошло во время выполнения штурмовых задач, когда подразделения ВС России отходили на заранее подготовленные позиции. Численное преимущество и контроль над маршрутом позволили быстро подавить сопротивление противника.

Собранные материалы и подтверждения уничтожения группы были переданы в штаб. По оценке российских бойцов, речь шла о профессионально подготовленных иностранных специалистах, действовавших в составе ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе.