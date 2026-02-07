ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

Mash: Около трех тысяч военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения

В районе Константиновки в Донецкой народной республике около трех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались отрезаны от снабжения после подрыва дамбы Молочарского водохранилища. Удар по плотине был нанесен российскими войсками с применением авиабомбы ФАБ-3000 с целью нарушения логистики украинских подразделений. Об этом сообщает Mash.

Дамба расположена примерно в двух километрах от Константиновки. В результате ее разрушения украинские части потеряли связь с северными районами. Основные силы ВСУ сейчас сосредоточены в административных зданиях в центральной части города.

При дальнейшем подъеме воды и возможном выходе реки из русла украинский гарнизон может оказаться полностью изолирован: подвоз боеприпасов станет невозможным. Ситуацию осложняют минусовые температуры и перебои с обогревом.

По данным источников, отдельные подразделения ВСУ начали поднимать белые флаги из-за отсутствия снабжения и невозможности согреться.

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела зафиксированы отключения электро- и водоснабжения.