Раскрыты детали расправы сына над президентом федерации легкой атлетики России

В Ногинске арестован сын главы федерации легкой атлетики за убийство отца

В Ногинске арестован 48-летний местный житель, расправившийся с отцом — главой федерации легкой атлетики России Валентином Балахничевым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, все произошло 2 февраля. Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отцом и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ран он не выжил.

Ранее сообщалось, что после нападения сына Балахничев был госпитализирован, но медикам не удалось спасти ему жизнь.