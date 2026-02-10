В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

В расправе над 77-летним президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Валентином Балахничевым заподозрили его 48-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, Александр Балахничев приехал домой к отцу в Одинцово 2 февраля. В ходе вспыхнувшей ссоры он нанес родителю несколько ударов ножом. Балахничев-старший был госпитализирован, но медикам не удалось спасти ему жизнь. По предварительным данным, сын в момент совершения расправы был в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Балахничев является кандидатом педагогических наук и коллегой своего отца, работает в центре развития легкой атлетики.

В сентябре 2020 года Парижский суд заочно приговорил Валентина Балахничева за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов к трем годам лишения свободы.