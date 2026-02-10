Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 10 февраля 2026Забота о себе

Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: boytsov / Shutterstock / Fotodom

Редко болеющие мужчины и женщины раскрыли секреты крепкого иммунитета, позволяющие им сохранять здоровье. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи еще со времени пандемии коронавируса носят защитную маску.

Я ношу маску в 99,9 процентах случаев, когда нахожусь в общественных местах. В автобусе? Маска. На работе? Маска. За продуктами? Маска. Даже на мероприятии на открытом воздухе с большим скоплением людей — маска. Даже не могу вспомнить, когда в последний раз мне приходилось уходить с работы из-за болезни

Dahlia1297пользователь Reddit

Другие напомнили о важности регулярного и тщательного мытья рук.

Приказываю всем мыть руки, когда они приходят домой. Особенно детям, но и взрослые не намного лучше. Кроме того, когда мы заболеваем, то помещаем себя на карантин. Ребенок остается в своей комнате, о нем заботятся и создают комфортные условия. Если партнер заболевает, он спит в другой комнате, пока ему не станет лучше. Мы также ежедневно принимаем поливитамины и придерживаемся растительной диеты

InternationalJump290пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Это уже болезнь» Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее
«Это уже болезнь»Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее
4 ноября 2021
«Мы просто зомби» Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
«Мы просто зомби»Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
1 ноября 2021

Еще одним популярным советом оказалось соблюдение сбалансированной диеты и режима дня.

Правильно питайтесь, периодически соблюдайте лечебное голодание, спите в среднем более восьми часов, занимайтесь спортом, уделяйте особое внимание здоровью кишечника. Очевидное: не употребляйте алкоголь, эффективно справляйтесь со стрессом

sworninmilesпользователь Reddit

Ранее пользователи сети обсудили бытовые привычки, которые считают самыми опасными и при этом распространенными. Один человек попросил перестать недооценивать недостаток сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Россиянам разъяснили запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

    Раскрыт эффект от обращения на телефон доверия ФСБ

    Лавров рассказал про обсуждение территориального вопроса на переговорах по Украине

    Москвичей предупредили о новых сильных снегопадах

    Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

    Шина слетела с пассажирского самолета при посадке в аэропорту Тайваня

    Состоящий в общественной организации россиянин попал под следствие за комментарий в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok