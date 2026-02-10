Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

Приказываю всем мыть руки, когда они приходят домой. Особенно детям, но и взрослые не намного лучше. Кроме того, когда мы заболеваем, то помещаем себя на карантин. Ребенок остается в своей комнате, о нем заботятся и создают комфортные условия. Если партнер заболевает, он спит в другой комнате, пока ему не станет лучше. Мы также ежедневно принимаем поливитамины и придерживаемся растительной диеты