12:37, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Телеведущий в прямом эфире обругал политику Европы по мигрантам и устроил хаос в студии

Британский телеведущий Марк Долан обругал политику Европы по мигрантам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: TalkTV / YouTube

Британский телеведущий Марк Долан в прямом эфире авторской программы на канале TalkTV обругал политику Европы по мигрантам и устроил хаос в студии. Фрагмент передачи, в которой он возмутился из-за законов о беженцах, опубликован в YouTube-аккаунте канала.

В выпуске Долан призвал власти Великобритании пересмотреть политику в отношении мигрантов и остановить толпы беженцев, прибывающих в страну на лодках. Он заметил, что зачастую поддержка оказывается не тем, кто действительно в ней нуждается.

По словам ведущего, если мигрант совершает преступление, например, угоняет машину или насилует кого-то, из-за нынешних законов рассматривать его дело могут месяцами и даже годами. За это время его могут выпустить на свободу, и он будет представлять опасность для общества, добавил Долан.

«Права человека должны защищать людей, а не мешать государству функционировать», — подчеркнул он. После этого ведущий поставил на стол устройство для измельчения бумаги и начал по очереди опускать туда копии Европейской конвенции по правам человека, британского Акта о правах человека и Конвенции о статусе беженцев. Однако в какой-то момент техника сломалась, и он начал рвать распечатки руками.

«Прощайте, пришло время позаботиться о настоящих беженцах», — подытожил Долан.

Ранее сообщалось, что другой ведущий телеканала TalkTV Джереми Кайл в прямом эфире узнал о льготе, полагающейся беженцам, и пришел в ярость. Он покинул студию со словами «я больше так не могу».

