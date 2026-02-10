Россиянам дали советы по правильной подготовке к посту

Врач Садовская: Адаптировать меню к посту надо за три недели до его начала

Начинать подготовку к Великому посту надо за три недели до его начала, чтобы не навредить здоровью, заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская. Советы по правильной подготовке к нему она дала россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

Врач напомнила, что основный принцип православного поста — это полный отказ от употребления пищи животного происхождения и переход на полностью растительный рацион. Чтобы облегчить адаптацию организма к таким изменениям, она рекомендовала заранее начать подготовку. Примерно за три недели следует плавно увеличивать долю растительной пищи в рационе и уменьшать количество блюд из яиц, молочных продуктов, мяса, рыбы.

«В растительной пище содержится большое количество клетчатки, и ее резкое увеличение в рационе способно оказать негативное влияние на пищеварительную систему, например, привести к повышенному газообразованию», — уточнила эндокринолог.

По словам врача, для начала надо заменить жирные сорта мяса и рыбы на, например, индейку, курицу, минтай или хек. Затем следует постепенно добавлять в пищу растительные белки, например, бобовые и орехи. Такой подход позволит компенсировать нехватку белка при временном ограничении продуктов животного происхождения.

Кроме того, как отметила Садовская, переход на растительный рацион, особенно в первые дни, способен спровоцировать постоянное ощущение голода, что повышает риск переедания. Чтобы этого избежать, важно придерживаться регулярного режима питания, исключающего длительные паузы между приемами пищи. Также, по словам специалистки, важно поддерживать питьевой режим.

