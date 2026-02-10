Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:34, 10 февраля 2026Экономика

Россиянам разъяснили запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

Риелтор Сырцов: Прямого запрета на сдачу ипотечных квартир нет, но есть нюансы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прямого запрета на сдачу ипотечных квартир в аренду нет, но есть связанные с банком нюансы. Порядок ограничений разъяснил россиянам управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.ru».

Риелтор рассказал, что банки обычно включают в кредитный договор ограничивающие условия. В документе либо запрещают сдавать недвижимость в аренду, либо разрешают только с письменного согласия банка. Если такого пункта в договоре нет, то заемщик может беспрепятственно заселять квартирантов, однако такое бывает крайне редко, уточнил эксперт.

«Для получения согласия банка заемщику обычно требуется направить уведомление с данными арендатора и проектом договора. Банки, как правило, не препятствуют аренде, особенно если заемщик приводит разумные аргументы (например, что арендный доход поможет в погашении кредита)», — подчеркнул Сырцов.

При льготной ипотеке особым случаем будет использование материнского капитала. Сдача купленной при помощи этих средств квартиры может вызвать вопросы у органов опеки, если это ухудшит условия для ребенка — например, семье владельца придется переехать в жилье поменьше.

Однако на практике споры между банком и заемщиками из-за аренды возникают нечасто, отметил Сырцов. «С одной стороны, банки не всегда имеют ресурсы для тотального контроля залоговых квартир. С другой, значительная часть рынка частной аренды существует в "серой" зоне, где факт сдачи не афишируется», — заключил риелтор.

Россиянам стало сложнее сдавать ипотечную квартиру в аренду. Банки обязали заемщиков согласовывать использование жилья в качестве источника дохода.

