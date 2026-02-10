Умер адвокат Генрих Падва

Россия
10:35, 10 февраля 2026Россия

Россияне обратились к губернатору с просьбой после нападения школьницы с ножом

В Кодинске просят Котюкова не увольнять директора после нападения школьницы
Майя Назарова

Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии / ТАСС

В городе Кодинск родители детей из школы №4 обратились к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и министру образования Татьяне Гридасовой с одной просьбой после нападения учащейся с ножом. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

Как выяснило издание, россияне настаивают на том, что не нужно увольнять директора учебного заведения Юлию Шикину после инцидента.

Родители допустили, что в отношении Шикиной можно применить дисциплинарные взыскания. Кроме того, по их данным, в связи с возможным уходом директора заявления на увольнение написали еще 20 учителей. Для города, где эта школа самая крупная и в ней учатся больше 800 детей, — это катастрофа, пояснили взрослые.

Они подчеркнули, что перевести детей в другие школы нет возможности, поскольку все из них укомплектованы. Найти новых учителей в Кежемском округе быстро не получится — кадровый голод и так острый. А дети тем временем готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, подчеркнули родители в обращении.

3 февраля 14-летняя ученица пронесла в школу в Красноярском крае кухонный нож. Она хотела ударить учительницу химии, но ей помешали одноклассники — тогда девочка ранила школьницу из параллельного класса.

Ученице уже предъявили обвинения. Ей вменяется статья 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

