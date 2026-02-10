Реклама

01:23, 10 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин с игрушечным автоматом напугал жителей высоток

В Санкт-Петербурге мужчина с игрушечным автоматом напугал жителей высоток
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина с игрушечным автоматом и в маске напугал жителей высоток. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей жилого комплекса (ЖК) «Суворов», вечером 9 февраля незнакомец ходил из стороны в сторону на улице Кушелевская дорога. Взволнованные жильцы позвонили в полицию. Стражи порядка сначала побеседовали с мужчиной, а потом задержали его для выяснения обстоятельств.

Выяснилось, что возмутителем спокойствия оказался мужчина 1990 года рождения.

Ранее в Москве задержали пенсионера, который попытался попасть на прием к Путину с игрушечным автоматом. Как стало известно, подозрительный мужчина успел зайти в тамбур, но силовики заблокировали его между двух дверей. Полицейским он пояснил, что 15 лет добивается встречи с президентом. В результате нарушителя увезли в психбольницу.

